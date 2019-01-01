Batur Altıparmak: Fenerbahçe'den bir talep yok

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Caner Erkin için Fenerbahçe'den gelen bir talep olmadığını söyledi.

2016-2017 sezonunda kısa bir süre formasını giydiği 'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin'in gelecek sezon 'ye geri döneceği iddiaları artmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Fatih Sabovic'in haberine göre, Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak söz konusu iddialara açıklama getirdi. Batur Altıparmak, iddiaların gerçek olmadığını belirtirken 30 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı kulüple bir senelik daha sözleşmesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Fenerbahçe'den bir talep yok

30 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Caner’in Beşiktaş Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe tarafından bu konuda bana gelen bir talep veya girişim olmadı." ifadelerini kullandı.

Caner, Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu

Batur Altıparmak ayrıca, “Şu anda Caner Erkin’i isteyen bir kulübün öncelikle zaten sözleşmeli futbolcusu olduğu Beşiktaş Kulübü ile görüşmesi gerekir. Kimler, hangi maksatla böyle iddiaları ortaya atıyor anlayabilmiş değilim” dedi.

Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıktı ve toplamda 2 gol atıp 4 de asist yaptı.