Geçtiğimiz sezonu Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü’nde geçiren Batuhan Karadeniz, kariyerindeki on üçüncü takımına imza attı.

Kariyerine Beşiktaş’ta başlayan Batuhan Karadeniz, o dönemde Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi olarak gösteriliyordu.

Siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımların da formasını giyen golcü oyuncu için işler pek de beklenildiği gibi gitmedi.

30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek.

Batuhan Karadeniz Iğdırspor’da

Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon’da geçiren golcü oyuncu, tüm kulvarlarda 38 maçta görev yapmış ve 30 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda ise TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor’da forma giyecek.

Batuhan Karadeniz’in kariyeri

Karadeniz, kariyeri boyunca 318 maça çıktı ve 126 gole imza attı. Iğdırspor, tecrübeli golcünün kariyerindeki 13. takım olacak.

Batuhan Karadeniz, futbola Beşiktaş’ta başlamasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon'da forma giymişti.

30 yaşındaki oyuncu, iki kez de Türkiye A Milli takımının formasını terletmişti.

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