"Batshuayi karate yapıyor!" Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylara dünya ne dedi?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maça saha olayları damga vururken dünya basını yaşananları nasıl yazdı?

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yendi

Taraftarlar sahaya indi, futbolcularla arbede yaşandı

Dünya basını yaşananları nasıl yazdı?

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'de verdiği şampiyonluk yarışı için Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmaya saha olayları damga vurdu. Bordo-mavili taraftarlar sahaya inerken Fenerbahçeli oyuncularla taraftarlar arasında arbede yaşandı.

NE SÖYLENDİ? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayları dünya basını şu sözlerle yazdı:

İNGİLİZ BASINI

Haberin devamı aşağıda

BBC Sport: "Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı."

The Sun: "Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi."

Mirror: "Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı."

HOLLANDA BASINI

De Telegraaf: "Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor."

Voetbal: "Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı."

İSPANYOL BASINI

Marca: "Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı."

Mundo Deportivo: "Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor! Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."

İTALYAN BASINI

Calcio Mercato: "Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu."

Tuttosport: "Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi’nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı."

La Gazetta: "Batshuayi’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme."

FRANSIZ BASINI

L’equipe: "Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı."

Foot Mercato: "Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi"

RMC Sport: "Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri."

ALMAN BASINI

Kicker: "Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti."

Bild: "Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund’un eski oyuncusundan (Michy Batshuay) sert vuruşlar! Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!"

PORTEKİZ BASINI

A Bola: "Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos."

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını Adana Demirspor ile oynayacak ve bu maçtan üç gün sonra Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.