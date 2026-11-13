Inter Milan, sözleşmesi 2028 yazında sona erecek olan ve Barcelona'nın hedefleri arasında yer alan oyuncusu Alessandro Bastoni'ye sözleşmesini yenilemesi için baskı yapıyor.

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İspanyol Sport gazetesi, Inter Milan'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Bastoni'yi gelecek yaz beklenenin çok altında bir bedel karşılığında satacağını belirtti.

Dolayısıyla Alessandro Bastoni'nin Inter Milan ile sözleşmesini uzatmak ile Katalan kulübüne transfer olma kapısını açık tutmak arasında bir seçim yapması gerekiyor.

İtalyan savunmacının sözleşme durumu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde zaten gündemde olan bir transferde belirleyici bir faktöre dönüşebilir.

Tuttomercatoweb sitesinin bugün cuma günü aktardığına göre, Inter Milan sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmek üzere Bastoni'ye yakın isimlerle ilk temasları başlattı.

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Alessandro Bastoni yıllık yaklaşık 6 milyon euro kazanıyor ve görüşmeler henüz başlangıç aşamasında; bir anlaşmaya varılması şu an için uzak görünüyor.

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Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bastoni'yi kadrosuna katmayı denemiş, ancak son derece yüksek mali taleplerle karşılaşmıştı.

Inter Milan oyuncunun değerini yaklaşık 80 milyon euro olarak belirlemişti; Katalan kulübünün abartılı bulduğu bu rakam, sonunda herhangi bir anlaşmaya varılma ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

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Buna rağmen oyuncuya olan ilgi azalmadı. Sky Sports ağının yakın zamanda aktardığına göre, Barcelona ile Bastoni'nin temsilcileri arasındaki temaslar hâlâ sürüyor.

Oyuncu, Camp Nou sahasında bir deneyim yaşama ihtimalini dışlamıyor; ancak önceliği, olası bir transferin sportif koşullarını ve teknik direktör Hansi Flick'in takımında alacağı rolü öğrenmek.

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Dönüm noktası 2027 yazında ortaya çıkabilir. Bastoni bu tarihten önce sözleşmesini yenilemezse, Inter Milan ile son yılına girecek ve bu durum müzakerelerin dengelerini büyük ölçüde değiştirecek bir koşul oluşturacak.

Inter Milan o zaman kendini iki seçenek karşısında bulacak: ya mevcut taleplerinin altında bir mali teklifi kabul edecek ya da 2028'de sözleşmesi sona erdiğinde oyuncuyu satışından herhangi bir karşılık almadan bedelsiz kaybetme riskini göze alacak.

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Bu durum, daha güçlü bir konumdan ve geçtiğimiz yaz ortaya konandan daha düşük olması beklenen bir mali değerle müzakere etme fırsatı bulacak olan Barcelona'nın lehine işleyebilir.

Inter'in isteği temel oyuncularından birini elinde tutmak; ancak Bastoni'nin kararı geleceğini belirlemede belirleyici olacak. Sözleşmeyi yenilemek geleceğini Milano'da sabitlemek anlamına gelirken, yenilememesi Barça'ya onu çok daha uygun mali koşullarda kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunma imkânı tanıyacak.