İngiltere Premier League ekibinin pazartesi akşamı resmen duyurduğu üzere, Uruguaylı milli oyuncu gelecek sezon kiralık olarak Reds'e katılacak.

Liverpool'un resmi açıklamasında Araujo'nun, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok ama çok mutluyum. Böylesine köklü bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım" sözlerine yer verildi. "Kariyerimin bu aşamasında bunun benim için ideal adım olduğunu düşünüyorum. Bunun mutlaka atmam gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Liverpool'dan gelen ilgiyi duyar duymaz her şey gerçekten çok ama çok hızlı gelişti."

Son dönemde 27 yaşındaki savunmacının Barcelona'da artık bir geleceğinin olmadığı giderek daha belirgin hale gelmişti. Geçen sezon burada genç oyuncu Pau Cubarsi, adım adım onun as oyuncu konumunu elinden aldı. Araujo tüm kulvarlarda yine 38 maça çıktı, ancak bunların çoğunda sonradan oyuna girdi.

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Hansi Flick, Ronald Araujo'nun Barcelona'dan ayrılığı öncesi eleştiride bulundu

Barça Teknik Direktörü Hansi Flick, Udinese Calcio ile oynanan hazırlık maçındaki 1-0'lık yenilginin ardından sözünü sakınmadı ve Uruguaylının ayrılığına giden sürecin nedenlerini açık şekilde ortaya koydu. "O harika bir insan ve müthiş bir oyuncu. Ama oyun stili benim tercih ettiğim şey değil." Alman teknik adam, sert ikili mücadeleleriyle öne çıkan oyuncuya son dönemde taktik sisteminde artık neredeyse hiç yer bulamadığını açıkça itiraf etti.

Barça'da Araujo'nun sözleşmesi hâlâ 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Ancak kiralık anlaşması kapsamında Liverpool'un, gelecek yaz kullanılabilecek 55 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonunu da güvence altına aldığı belirtildi.

Liverpool'da Araujo, Real Madrid'e giden Ibrahima Konate'nin halefi olarak düşünülüyor. Kaptan Virgil van Dijk'ın yanı sıra LFC Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın, şu anda sakat olan Joe Gomez ile iki genç oyuncu Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni dışında savunmanın merkezinde elinde sınırlı seçenek bulunuyor.