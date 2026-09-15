Ajax, salı günü erteleme maçında Willem II’yi rahat bir şekilde mağlup etti. Johan Cruijff ArenA’daki Amsterdamlı taraftarlar, skoru sonunda 5-1’e çıkan baskın futbolla fazlasıyla eğlendi. Böylece lider PSV ile puan farkı 3’e indi.

Teknik direktör Míchel Sánchez, Ajax’ın ilk 11’inde bir ölçüde sürpriz sayılabilecek altı değişikliğe gitti. Kalede Marc ter Stegen’in yerine Maarten Paes görev yaptı; Owen Wijndal, Thilo Kehrer, Lucas Rosa, Jorthy Mokio ve Kasper Dolberg de maça ilk 11’de başladı. Willem II ise AZ’ye karşı oynanan bir önceki maçın kadrosunu bozmadı.

Maçın başından itibaren görüntü netti: Ajax sürekli hücumu düşündü, Willem II ise kendi yarı sahasında iyice geriye çekildi. Bu da Amsterdam ekibi için sayısız fırsat doğurdu. Dolberg, Brandt’ın iyi çıkardığı top sonrası auta vururken, Steven Berghuis de Gloukh’un ortasında çok az farkla topa dokunamadı. Sol kanatta canlı bir görüntü veren aynı Gloukh da ardından şık bir hızlanmanın sonunda net bir fırsattan yararlanamadı.

Willem II kontraatak kolladı ve Tonny Vilhena ile tehlike de yarattı, ancak Ajax baskısını giderek artırdı. Klaassen, Maxime Delanghe’yi kurtarış yapmaya zorladı; Berghuis ise hızlı gelişen bir atağı gole çeviremedi. İlk yarının bitimine beş dakika kala ise kilit açıldı: Dolberg’in kusursuz geri pasında 1-0’ı yapan isim Klaassen oldu.

Böylece Willem II bir darbe daha aldı ve fark kısa süre içinde daha da açıldı. Brandt, Per van Loon’u şık bir çalımla geçip sert bir vuruşla ağları bularak klasını bir kez daha gösterdi. Böylece Ajax oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu ve soyunma odasına rahat bir şekilde gitti.

İkinci yarıda Ajax temposunu bir miktar düşürse de skor daha da arttı. Gloukh’un asistinde oyuna sonradan giren Tsygankov, Amsterdam ekibinin üçüncü golünü attı. Ardından İsrailli oyuncu da maçını bir golle süsledi: 4-0.

Willem II tamamen çaresizdi, ancak yine de bir teselli golü buldu. Chido Obi ve Uriël van Aalst’ın hazırladığı pozisyonda Alessandro Ciranni boş kaleye topu ağlara gönderdi: 4-1. Son sözü ise Dolberg söyledi: Forvet oyuncusu dönen topu en iyi takip eden isim oldu ve skoru 5-1 yaptı.