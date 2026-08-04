Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, geleceğini tehdit eden ve giderek büyüyen krizi kontrol altına almak amacıyla, yarın çarşamba günü Fas'ın başkenti Rabat'ta üst düzey FIFA yetkilileriyle acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Infantino'ya yönelik baskılar, uluslararası federasyonun turnuvalarına ait ticari ve operasyonel hakların yönetimi için bir ticaret şirketi kurulmasını öngören tartışmalı projesini geri çekmesinin ardından tırmanmıştı.

İngiliz "Sky Sports" kanalına göre, toplantı, Infantino'nun benzeri görülmemiş bir dizi eleştiriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor. Infantino, geçen hafta, yeni şirketin yüzde 20'sinin özel sektör yatırımcılarına satılmasını içeren "FIFA Forward Enterprise" (FFE) projesinden, kıtasal ve ulusal federasyonların geniş çaplı reddi ve FIFA turnuvalarını boykot etme tehditleri üzerine vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Kriz, bugün salı günü FIFA'nın içinden ve dışından bir dizi önemli ismin, İsviçreli başkan üzerindeki baskıyı artıran açık tutumlar sergilemesiyle yeni bir tırmanışa sahne oldu.

Bu tutumların en dikkat çekeni, projenin hazırlanmasında yer almadığını doğrulayan Arsene Wenger'in açıklamasıydı. Wenger, projenin geri çekilmesi kararının "son derece gerekli ve tartışmaya kapalı" olduğunu belirterek, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda çalışan bağımsız bir FIFA'nın gerekliliğine inandığını vurguladı.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström da federasyon çalışanlarına bir mesaj göndererek, son günlerde yaşananları "talihsiz ve kabul edilemez bir olaylar dizisi" olarak nitelendirdi. Grafström, kendileriyle ilgisi olmayan siyasi bir krizin ortasında bulan FIFA çalışanlarına minnettarlığını ifade ederek, kurumun yaşanan çalkantılara rağmen misyonunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Infantino'nun önde gelen danışmanı Carlos Cordeiro'nun, "FIFA Forward Enterprise" projesini "futbol için kötü bir anlaşma" olarak nitelendirerek istifa etmesinin ardından geldi.

Tabloyu daha da karmaşık hale getiren bir başka gelişmede ise Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Al Hüseyin, FIFA'yı doğrudan "şantaj" yapmakla suçladı. Prens Ali, uluslararası federasyonun; içlerinde mali alacaklar ile Dünya Kupası sırasında Ürdünlü taraftarların karşılaştığı sorunların da bulunduğu bir dizi dosyada Ürdün Federasyonu'na yardım sunmayı, gelecekteki seçimlerde Infantino'ya destek ilan edilmesi şartına bağladığını doğruladı.

Prens Ali, Ürdün Federasyonu'nun 2025 Arap Kupası'ndaki ikincilik ödüllerini hâlâ beklediğini belirtti. Ayrıca millî takım kafilesinin ABD'de konaklaması nedeniyle federasyonun üstlendiği vergi yüklerine ve taraftarların seyahat vizesi almakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Prens Ali, "Asıl sorun liderlikte yatıyor" diyerek Ürdün'ün "Infantino'ya desteğini vermeyeceğini" vurguladı.

Buna karşılık, Avrupa Futbol Federasyonu FIFA başkanına yönelik baskısını sürdürüyor. UEFA, "FIFA Forward Enterprise" projesi nedeniyle yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı ve soruşturmaya hazırlık amacıyla projeyle ilgili tüm belgelerin ve yazışmaların saklanmasını talep etti.

UEFA, kriz sonrası Infantino'ya olan güvenini yitirmişti. İçlerinde İngiltere ve Galler'in de bulunduğu birçok Avrupa federasyonu, yeniden seçilmesi için verdikleri resmi desteği geri çekerken, başka federasyonların da bu tutuma katılması bekleniyor.

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter'in, kurumun başkanlığına ilk kadının seçilmesi çağrısında bulunması ve Infantino'nun halefi olarak Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness'e desteğini açıklaması, FIFA başkanı üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Blatter, Klaveness'in dünya futbolunda bağımsız tutumunu koruyan az sayıdaki isimden biri olduğunu belirterek, artık bir kadının FIFA'nın liderliğini üstlenmesinin zamanının geldiğine dikkat çekti. Bu arada Norveç, Mart 2027 seçimlerinde Infantino'nun yeniden seçilmesine desteğini açıklamaktan kaçınan sınırlı sayıdaki federasyondan biriydi.

FIFA başkanlığı için olası herhangi bir seçim yarışında Asya kıtası belirleyici arena olarak görülüyor. Avrupa ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler federasyonlarının, Infantino'nun görev süresini sonlandırmayı amaçlayan her türlü girişimi desteklemesi beklenirken; buna karşılık Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'daki bir dizi federasyonun ona desteğini sürdürmesi öngörülüyor.