Futbol sahasında her şey genel durumu görebilme, sakinlik ve baskı altında doğru kararlar verebilme becerisine bağlıdır. Adli Kurumlar Dairesi'ndeki işlerde de tam olarak bu nitelikler ön plana çıkmaktadır.

Güvenlik görevlisi: baskı altında genel durumu gözden kaçırmamak

DJI'da güvenlik görevlisi olarak, tıpkı Jaap Stam gibi genel durumu gözden kaçırmaz ve sakinliğinizi korursunuz. Hem cezaevi içinde hem de mahkumların polis, mahkeme veya hastaneye nakli sırasında ve dönüşte. Hızlı karar verir, uyanık kalır ve ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini tam olarak bilirsiniz. Tıpkı bir maç durumundaki gibi.

Cezaevi görevlisi: müdahale ve anlayış arasında denge

Cezaevi çalışanı (PIW) olarak, hapishanede vazgeçilmez bir rol oynarsınız. Güvenliği ve düzeni sağlar, mahkumların günlük faaliyetlerinde onlara rehberlik edersiniz. Onların çatışmalar ve duygularla başa çıkmalarına yardımcı olursunuz. Tıpkı bir hakem gibi, müdahale etmek ya da anlamak, alan tanımak ya da sınırlar koymak: bunlar her gün karşılaştığınız seçimlerdir. Sertlik ve insanlık arasında doğru dengeyi kurarak, mahkumların içeri girdiklerinden daha iyi bir şekilde dışarı çıkmalarını sağlarsınız.

İş rehberi: geleceği inşa etmek

Bir iş danışmanı olarak, adeta bir eğitmen gibisiniz. Mahkumlara çalışma salonundaki işlerinde rehberlik edersiniz. İnsanlara yeniden bir düzen kazandırır ve mesleki sertifika almalarına yardımcı olursunuz; böylece tahliye olduklarında daha sağlam bir duruşa sahip olurlar. Bu, size de çok şey öğreten, minnettarlık uyandıran bir iştir.

DJI'da çalışmanın arkasında daha fazlası vardır. Burada yargılarınızı bir kenara bırakmayı öğrenirsiniz. Birinin yaptıklarını görmezden gelir ve her günün kendine özgü olduğunu anlarsınız. İşiniz kapıları kapatmaktan çok daha fazlasını içerir. Burada kapılar da açılır. DJI sadece özgürlüğün bittiği bir yer değil, aynı zamanda özgürlüğün yeniden başladığı bir ortamdır. Topluma geri dönüş için birlikte çalıştığımız yer. Çünkü biliyoruz ki, her mahkum yakında yine birinin komşusu olabilir.

Bu zorluk sadece sizin sorumluluğunuz değil, aynı zamanda mesleğinizdir. İster güvenlik görevlisi, ister BT, merkez ofis, sağlık hizmetleri veya diğer birçok rolde çalışıyor olun: her pozisyonda, her seviyede hayati bir katkı sağlıyorsunuz.

Bu makale, Adli Kurumlar Dairesi ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.