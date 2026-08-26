Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, geleceği Katalan kulübünde belirsizliğini koruyan Barça'nın sol beki Alejandro Balde ile ilgili yeni bir karar açıkladı.

Balde, İspanya Ligi'ndeki Elche maçı için Barcelona'nın kadrosundan çıkarılmış ve raporlar, oyuncunun Flick'in bu sezona yönelik planlarında yer almadığını doğrulamıştı.

Raporlar, Manchester United'ın oyuncuyu kadrosuna katmaya ilgi göstermesi ortamında, Barcelona'nın onu satmak için bir teklif beklediğine işaret etti.

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Ancak Flick, bugün çarşamba günü, sol bekin perşembe günü Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak maç için takım kadrosunda yer alacağını doğruladı.

Flick, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Yarın takım kadrosunda yer alıyor. Oynayıp oynamayacağına o zaman karar vereceğim."

Bu açıklama, teknik direktörün oyuncuyu kadroya almama kararı aldığı ve bunu Balde'nin "zihnini temizlemeye" ihtiyacı olduğu gerekçesiyle açıkladığı geçen pazar günkü duruma kıyasla dikkat çekici bir ilerlemeye işaret ediyor.

Bununla birlikte, Flick şimdi asıl meselenin oyuncunun Barcelona projesine olan bağlılığı olduğu üzerinde ısrar etti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla konuştum ve en önemlisi, bize yüzde 100 bağlı. 22 yaşında ve genç. Büyük potansiyele sahip, buradaki ilk sezonu harikaydı, ama daha fazla gelişebilir."

Alman teknik direktör, sol bekin kulüple olan bağına da dikkat çekerek onun "La Masia akademisinden geldiğini ve kalbinin Barcelona'nın renkleriyle dolu olduğunu" belirtti.

Aynı zamanda Flick, ilk takıma katılmanın beraberinde getirdiğine inandığı gerekliliklerin altını çizdi.

Şöyle dedi: "Burada olmalı ve gelişmeli." Ardından mesajını genç akademisinin diğer oyuncularına yöneltti: "Her yıl La Masia'dan üç ya da dört oyuncu buraya geliyor ve onlar da oynamak istiyor. Profesyonel futbola tamamen bağlı olmaları gerekiyor."

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Dolayısıyla Balde, Athletic Bilbao karşısında forma giymeye müsait olacak ve yeniden teknik direktörün planlarına dahil edilebilir. Ancak forma giyip giymeyeceğine dair nihai karar yarın perşembe günü verilecek.