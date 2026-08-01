Barcelona'nın önümüzdeki sezon sahaya süreceği yeni yüzlerin sayısı, Katalan kulübünün farklı alanlarda kapsamlı bir devrim yaşadığına işaret ediyor.

Değişiklikler yalnızca basketbol takımından sorumlu yönetimle sınırlı kalmıyor; geçen sezonun kadrosunun üçte ikisinden fazlasının Palau Blaugrana'dan ayrılmasının ardından oyuncu listesine de uzanıyor.

Yeni proje, kulübün gördüğü en büyük yeniden yapılanma operasyonlarından birinde Sisco Buyol, Txevi Buyol, Aleksandar Sekulic, Justin Robinson, Agus Obal ve Tyrese Martin gibi isimleri barındırıyor.

Takımın kupasız kaldığı ve yönünü kaybetmiş bir projenin gölgesinde geçen 3 sezonun ardından Barcelona, Avrupa basketbolunda tecrübeden yoksun oyuncularla anlaşarak bir miktar risk içeren yeni bir dönem başlatmaya karar verdi.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın önümüzdeki saatlerde kulübün basketbol bölümünün yeni güçlü adamı olarak Txevi Buyol'un atandığını duyurmaya hazırlandığını aktardı.

Buyol, Barcelona'ya geçen sezon Baskonia ile ve öncesinde Manresa ile ortaya koyduğu dikkat çekici çalışmanın ardından geliyor; Manresa'da takımın Nou Congost salonunda elde ettiği başarıların baş mimarıydı.

Buna karşılık, son haftalarda yeni sportif projenin oluşumundan uzaklaşan Juan Carlos Navarro yeni bir göreve atandı. Barcelona efsanesi, basketbol takımının elçisi ve alt yaş kategorilerindeki genç oyuncuların rehberi olacak.

Bu hamleler son olmayacak; zira gazeteci Oscar Hierros, Barcelona'nın Türk gözlemci Kuzey Kılıç ile anlaşarak sportif yapısını güçlendireceğini ortaya çıkardı.

Kılıç, Avrupa basketbolunda seçkin bir üne sahip ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen kıtadaki büyük kulüplerin bazılarıyla yaptığı çalışmalar sayesinde dikkat çekici bir tecrübe biriktirdi.

Sport gazetesi, geçen sezona kadar teknik ekibinde görev aldığı Dubai Basket ile bağını sona erdirmesinin ardından Barcelona'ya transferinin kesinleştiğini ve kulübün anlaşmayı önümüzdeki günlerde resmen duyuracağını doğruladı.

Barcelona yöneticileri, Türk gözlemcinin gelişini son derece önemli bir haber olarak görüyor; çünkü kendisi basketbol takımının sportif yapısındaki eksik bir halkayı temsil ediyordu.

Kulüp, Kuzey Kılıç ile Txevi Buyol'un yanı sıra yapılan anlaşmanın, projenin yeniden inşasında ve Barcelona basketbol takımını yeniden doğru yola koymada belirleyici bir adım olacağına inanıyor.