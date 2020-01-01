Başkan duyurdu: Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez, Mauricio Lemos transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu.

Bir süredir 'nin gündeminde olan Mauricio Lemos transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez, düzenlenen basın toplantısında Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

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Ramirez'in La Provincia'da yayınlanan açıklamalarda, "Mauricio Lemos'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladık" ifadelerine yer verildi.

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24 yaşındaki Uruguaylı stoper için sarı lacivertli ekibin Las Palmas'a 3 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.