Xavi Hernández, salı öğleden sonra Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Bu görevdeki ilk basın toplantısında izleyicilerin hemen dikkatini çeken bir şey var: İspanyol çalıştırıcı, birçok kişiye göre gayet iyi İngilizce konuşuyor ve kısa sürede Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez ile kıyaslanıyor.

De Telegraaf muhabiri Jeroen Kapteijns de farkı fark ediyor. X'te yaptığı paylaşımda, "Yeni teknik direktör Xavi Hernández, en azından İngilizce konuşurken Ajax Teknik Direktörü Míchel'den katbekat daha iyi kendini ifade ediyor. Bu da iletişim açısından büyük bir artı" ifadelerini kullandı.

Bir başka izleyici de Xavi'nin dil konusunda fazla zorlanmadığını görüyor: "Gazeteciler İngilizce konusunda Xavi'den daha çok zorlanıyor."

Yeni teknik direktörün İngilizce hakimiyetinin yanı sıra tavrı da hemen etkileyici bulunuyor. William-James, X'te "Xavi'nin hemen bir havası var, bunu görmek güzel" diye yazdı.

Xavi, basın toplantısına Hollanda ile olan bağını vurgulayarak başladı. "Bildiğiniz gibi bu ülkeyle çok fazla bağım var. Bugünkü hissim, sanki futbolun üniversitesine gidiyormuşum gibi. Oyunculuk kariyerimde de teknik direktörlük kariyerimde de çok şey öğrendim" dedi Katalan çalıştırıcı.

Ardından teknik direktör, Hollanda Milli Takımı'nın mevcut jenerasyonuna olan güvenini dile getirdi. "Kişisel olarak bu nesle çok inanıyorum. Bildiğiniz gibi çok fazla yeteneğimiz var ama benim için en önemlisi bir takım, bir grup ve büyük bir aile yaratmak, böylece iyi rekabet edebilmek."

Xavi, tercih ettiği oyun tarzı konusunda da hemen hiçbir şüpheye yer bırakmadı. "Futbol açısından çok cesur bir takım olmak, maça hükmetmek ve topla oyunun inisiyatifini almak istiyoruz. Aynı zamanda hedefimiz, herkese tutku, arzu ve hırsla oynayan bir takım göstermek. Bu benim için bir teknik direktör olarak çok önemli."











