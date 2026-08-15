Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan kulübü Parma'nın file bekçisi Japon Zion Suzuki'nin transfer dosyasını kapatmaya karar verdi. Anlaşma ileri aşamalara ulaşmışken, oyuncunun temsilcileri tarafından öne sürülen mali talepler nedeniyle beklenmedik şekilde tıkanmıştı.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin bugün cumartesi aktardığına göre, Saint-Germain, yaklaşık 35 milyon euro değerinde tahmin edilen bir transferde Parma ve Suzuki'nin çevresiyle tam bir anlaşmaya varmıştı. Ancak son saatlerde kaleci temsilcilerinin mali talepleri büyük ölçüde artınca çekilmeye karar verdi.

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Paris, Aston Villa'yı Avrupa Süper Kupası'nda 2-1 yendikten sonra Suzuki'yi ana hedeflerinin arasına koymuştu. İlk anlaşma, Suzuki'nin menajerlerinin, Paris Saint-Germain'in ödeyeceği yıllık maaşının yüzde 10'una tekabül eden geleneksel bir komisyon almasını, ayrıca Parma ile üzerinde anlaşılacak transfer bedelinden bir yüzdeyi kapsıyordu.

Son iki gün içinde Fransız kulübünün yetkilileri, durumu açıklığa kavuşturmak için doğrudan Suzuki ile iletişim kurmaya çalıştı; ancak oyuncunun danışmanları, Avrupa şampiyonunun aramalarına yanıt vermesini engelledi.

"L'Equipe"'e göre, kalecinin temsilcileri çok daha yüksek, yaklaşık 3 milyon euroya varan yeni bir komisyon talep etti. Paris Saint-Germain bunu yasadışı bir talep, bir şantaj ve kabul edilemez bir baskı olarak değerlendirdi.

Bu gelişmeler karşısında "PSG", müzakereleri sonlandırma ve dosyayı kapatma yönünde hızlı bir karar aldı. Kulüp içindeki net tutum ise şuydu: "Baskılara boyun eğmeyeceğiz."