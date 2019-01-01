Başakşehir'de yaprak dökümü! 6 yıldız yol ayrımında...

Şampiyonluğu kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi büyük bir değişim kapıda...

Medipol 'in yeni sezonda kadrosunda ciddi bir değişim yaşayacağı ve önemli isimlerle yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Fanatik'in haberine göre kulüp yönetimi, takımda yaşı ilerleyen ve maliyeti yüksek oyuncularla yolları ayırma kararı aldı.

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Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Serdar Taşçı ile Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Demba Ba, Gael Clichy ve Marcio Mossoro ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Haberde bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Arda Turan için de yönetimiyle görüşülüp oyuncunun bonservisiyle birlikte satılmasının talep edileceği de öne sürüldü.