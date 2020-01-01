Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif sonuçlandı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.
Başakşehir, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Mart ayının ortasında askıya alınan Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması planlanıyor.