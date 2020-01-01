Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif sonuçlandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de 18 Mayıs'ta yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider 'un averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Mart ayının ortasında askıya alınan Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması planlanıyor.