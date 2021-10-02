Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Başakşehir, alınan kötü sonuçların ardından Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını düşündü.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Başakşehir, sonraki sezona da Buruk ile başlamış ancak alınan kötü sonuçlardan dolayı 47 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Bu sürecin ardından göreve getirilen Aykut Kocaman, 2020-21 sezonunu Başakşehir'le 48 puanla 12. sırada bitirmişti.

Kötü gişatı yeni sezonda da engelleyemeyen Kocaman yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı ilk dört maçı kaybetmiş ve ardından Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti. Şu ana dek ligde oynadığı sekiz maçta altı puan çıkarabilen Başakşehir'de Kocaman, son olarak aldıkları Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından istifasını yönetime sunduğunu açıklamıştı.

Başakşehir'in açıklaması

Başakşehir de yaptığı resmî açıklamayla tecrübeli teknik direktörün istifasını kabul ettiğini duyurdu:

"Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir."

"Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti."

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kocaman'ın Başakşehir karnesi

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı.

İstanbul temsilcisi bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken 32 gol yedi, 28 gol attı.

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