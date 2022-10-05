Brezilyalı yıldız, son aylarda hem ülkesinde hem de İtalya'da gündemden düşmüyor.

Robinho, bu yılın başında toplu tecavüz suçundan mahkûmiyet kararına karşı son temyiz başvurusunu kaybetti ve İtalyan adalet bakanlığı, Brezilyalı yetkililerden Robinho'nun iadesini istedi.

38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın mahkumiyeti, kendisi ve diğer beş kişi 2017'de suçlu bulunduktan sonra 2020'de bir temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

Ocak ayında Roma'daki Yüksek Mahkeme, onu dokuz yıl hapis cezasına çarptıran kararı onayladı.

Ne oldu?

Real Madrid, Manchester City, Milan, Sivasspor ve Başakşehir gibi takımların formasını giyen Robinho, AC Milan'da geçirdiği süre boyunca Milan'daki bir gece kulübünde 2013 yılında Arnavut bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Yargıtay'ın kesin kararıyla, Brezilya'da yaşamak için geri dönen Robinho, İtalya'ya geri dönmeye çağrıldı.

ESPN, İtalya Adalet Bakanlığı'nın Brezilya'dan Robinho'nun yanı sıra olaya karışan Ricardo Falco'nun iadesini de istediğini bildirdi.

Raporda, diğer dört kişinin İtalyan makamları tarafından takip edilmediği ve bu nedenle kovuşturmaya konu olmadığı da belirtiliyor.

Ancak, İtalyan yetkililerin talebine rağmen, Brezilya Anayasası vatandaşlarının kendi ülkelerinden iade edilmesine izin vermiyor.

Santos

İtiraf etti

2020'de Santos'a dördüncü kez dönen Robinho, İtalya'da bir kadınla "temas" kurduğunu itiraf etti.

Onlar adına konuşamasa da arkadaşlarının kendisi gittikten sonra onunla rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.

Gerçek adı Robson de Souza olan Robinho, 2008'de Real Madrid'den City'ye transfer olurken toplamda 53 maçta forma giydi ve 16 gol attı.

Ardından, Serie A ekibi Milan'ın yolunu tuttu.

Daha sonra Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro'da oynayan Robinho, Türkiye'ye transfer olarak Sivasspor ve İstanbul Başakşehir formalarını da giydi.