Başakşehir, Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
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twitter.com/ibfk2014
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Forvet pozisyonunda görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, 2017 yazında Bucaspor altyapısından Başakşehir altyapısına geçmişti.