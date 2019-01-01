Başakşehir, Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı

Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Başakşehir'de Avrupa'da ara transfer döneminin sona ermesinin ardından bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

İstanbul ekibi, Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.