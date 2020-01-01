Başakşehir - Galatasaray maçında forma giyemeyecek oyuncular

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak kritik mücadele öncesi özellikle Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor...

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol ile arasında oynanacak ve şampiyonluk yarışının kilit maçlarından biri olarak görülen mücadele öncesinde iki takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumlarını derliyoruz...

Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncular

Medipol Başakşehir'de zorlu maç öncesinde önemli bir sakatlık bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte ligin 28. haftasında Ankaragücü ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Martin Skrtel'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

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Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular

Galatasaray'da ise Fernando Muslera, Florin Andone, Christian Luyindama sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Gaziantep FK ile oynanan maç sonrasında sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun da bu karşılaşmada forma giyebilmesi zor görünüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ise kart cezalısı olmaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.