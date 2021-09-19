Fenerbahçe karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan Başakşehir, sarı-lacivertliler karşısındaki geleneğini sürdürdü.

Süper Lig’de ilk dört haftayı 10 puanla tamamlamayı başaran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde de Eintracht Frankfurt deplasmanından bir puanla çıkmasının ardından Başakşehir’e konuk oldu.

İlk devreyi Başakşehir, yeni golcüsü Okaka’nın golüyle 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia gibi kozlarını sahaya sürmesine karşın reaksiyon gösteremedi.

90. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, skoru tayin eden golü attı ve Başakşehir’in Fenerbahçe karşısındaki istatistiği devam etti.

Başakşehir, iç sahada Fenerbahçe’ye puan vermiyor

Opta verilerine göre bu galibiyetle birlikte Başakşehir, Fenerbahçe’yi iç sahada dokuzuncu kez mağlup etti ve Süper Lig tarihinde Başakşehir’in en fazla iç saha galibiyeti aldığı takım sarı-lacivertliler oldu.

Bu karşılaşmada Aykut Kocaman’ın öğrencileri 2021-22 sezonundaki ilk puanlarını alırken Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk mağlubiyetini aldı.

9 - Başakşehir'in Süper Lig tarihinde en fazla iç saha galibiyeti aldığı rakibi Fenerbahçe. Hobi. pic.twitter.com/LqfTpVtTnW — OptaCan (@OptaCan) September 19, 2021

Fenerbahçe’yi neler bekliyor?

Süper Lig’de 23 Eylül tarihinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe; 26 Eylül tarihinde ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Sar-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 30 Eylül tarihinde Olympiakos ile iç sahada karşılaşacak.

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