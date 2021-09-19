Galatasaray ve Alanyaspor kulübeleri arasında gerginlik

Galatasaray’ın Alanyaspor’u ağırladığı mücadelede iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde ise Lazio’yu 1-0’la geçmişti.

Süper Lig’in beşinci haftasında ise Alanyaspor’u ağırlayan Galatasaray, son dakikalarda yediği golle sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı puansız kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise iki kulübün kulübeleri arasında bir tartışma meydana geldi.

Neler yaşandı?

Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Alanyaspor’un golcüsü Famara Diedhiou, saha içinde çıkan tartışmada bir gerginlik yaşamıştı. Ardından takım arkadaşlarının olaya dahil olmalarıyla bu tartışma yatıştırılmıştı.

Ardından dakikalar 48’i gösterdiğinde Alanyaspor kulübesiyle Galatasaray kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı.

Bu olayın ardından Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılı takımın kulübesine doğru hareketlendi ve ardından Terim’in yardımcılarından Necati Ateş’i dördüncü hakeme şikayet etti.

Galatasaray tribünlerinden “Kaptan” Korkmaz’a sıcak karşılama

Müsabaka başlamadan önce Galatasaray taraftarı, takımın efsane isimlerinden ve kaptanlarından Bülent Korkmaz’a tezahüratlarda bulunmuştu.

Alanyaspor’daki ilk maçına geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında çıkan Korkmaz, 1-0’lık galibiyet almayı başarmıştı.

Galatasaray karşısında alınan galibiyetle birlikte Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi, ikide iki ile başlamış oldu.

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