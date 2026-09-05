Bartra'nın ayağı tekrar kararını belirledi: Mbappe'nin penaltısında kural ne diyor?

Kylian Mbappe'nin 94. dakikada Real Betis karşısında kaçırdığı penaltının yeniden çektirilmemesi yönündeki hakem kararı, Endülüs ekibinin savunmacısı Marc Bartra'nın penaltı kullanılmadan önce ceza sahasına girdiğine dair şüpheler nedeniyle geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Real Madrid, dün akşam oynanan dördüncü hafta maçında ev sahibi Real Betis'e 1-0 mağlup olarak bu sezon La Liga'daki ilk yenilgisini aldı.

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, video yardımcı hakemle iş birliği içinde pozisyonu inceledi ve penaltıyı neredeyse yeniden çektirecekti, ancak sonunda oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

İspanya Hakemler Komitesi'nin açıklamaları ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB"ın 2026-2027 sezonu için onayladığı kurallara göre, karar kural metnine uygun şekilde verildi.

Erken ilerleme ihlali nedir?

"Encroachment" olarak bilinen erken ilerleme ihlali, penaltıyı kullanan oyuncu ve kaleci dışında bir oyuncunun, penaltı kullanılmadan önce ceza sahasına veya yayına girmesi ya da topun önüne geçmesi durumunda gerçekleşir.

Ancak oyuncunun sadece saha içine ilerlemesi, ihlalin değerlendirilmesi için tek başına yeterli değildir; bunun için oyuncunun penaltının kullanımına doğrudan etki etmiş olması ya da sonrasında oyunun devamına dahil olması gerekir.

İlerleyen oyuncu bir savunmacıysa, ilerlemesi penaltıyı kullanan oyuncuyu açık biçimde etkilerse ya da topun sekmesinin ardından topa dokunur veya top için mücadele ederek gol atılmasını, şut denemesini ya da bir fırsat yaratılmasını engellerse ihlal sayılır.

Erken ilerleyen oyuncu bir hücumcuysa, konumu kaleciyi açık biçimde etkilediğinde ya da topun sekmesinin ardından oyuna dahil olup ardından gol atar, gol atmaya çalışır veya gol fırsatı yaratırsa ihlal sayılır.

Oyuncunun saha içine girişi nasıl belirlenir?

Kural, penaltının kullanıldığı anda oyuncunun ceza sahası içinde bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinin, topa vurulduğu anda ayaklarının ya da yere temas eden herhangi bir vücut bölümünün konumuna dayandığını belirtiyor.

Ayaklardan biri veya her ikisi ceza sahası içinde ya da ceza sahası yayı dahil olmak üzere sahayı belirleyen çizgi üzerindeyse ihlal sayılır.

Buna karşılık, havada bulunan vücut bölümleri ve bunların sahaya dikey izdüşümü, yalnızca tek bir durum dışında dikkate alınmaz; o da vücudun tamamının yerden temassız olmasıdır.

2026-2027 sezonu için onaylanan kural, "havadaki dikey izdüşüm yalnızca vücudun tamamı yere temas etmediğinde uygulanır" ifadesini içeriyor.

Dolayısıyla, Mbappe'nin penaltıyı kullandığı anda Bartra'nın bir ayağının ceza sahası dışında yere temas ediyor olması, oyunun kurallarında yer alan yoruma göre, Real Betis savunmacısının konumunun penaltının yeniden çektirilmesini gerektiren bir ihlal olarak değerlendirilmemesindeki belirleyici etken oldu.

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