Barcelona, Lewandowski ve Ferran Torres'in gol rakamlarını telafi edecek etkili bir forvet ararken, Camp Nou'nun kulislerinden tartışmalı bir karar gün yüzüne çıktı. Bu kararın başrolünde ise sonunda ezeli rakip Real Madrid forması giyecek olan eski Valencia forveti Carlos Espí vardı.

Peki, masasında olmasına rağmen Barcelona neden Espí ile anlaşma fikrini bir kenara bıraktı? Gazeteci Siqui Rodríguez'in "Què T'hi Jugues" programında açıkladığına göre, cevap tek bir kelimede özetleniyor: mali kumar.

Katalan kulübü, yaz döneminde Carlos Espí'nin ismini gerçekten değerlendirdi ve Deco onu iyi ve gelişime açık bir oyuncu olarak gördü. Ancak kulüp yönetimi, 25 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle karşılaştı ve bu, Hansi Flick'in kadrosunda ilk 11'de yer almayacak bir oyuncu için Barcelona'nın ödemeyi reddettiği bir rakamdı.

Rodríguez şunları söyledi: "Carlos Espí, kendisini iyi bir oyuncu olarak gören Barcelona'ya önerildi. Ancak onu reddettiler; bunun nedenleri arasında ilk 11'de yer almayacak bir oyuncu için 25 milyon euro ödemek istememeleri de vardı."

Barcelona'nın alternatif planı: 1,5 milyonluk kumar

Bu karar, Julián Álvarez ile birlikte etkili bir başka forveti kadroya katarak Lewandowski ve Torres'in geçen sezon birlikte attığı 39 golü telafi etmeyi hedefleyen ana planın başarısızlığa uğramasının ardından geldi; zira Atlético Madrid, Arjantinli oyuncunun ayrılığının önünü tamamen kapattı.

Piyasadaki net forvet kıtlığı karşısında Flick ve Deco riske girmemeye ve dahili geçici çözümlere yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda Raphinha net forvet mevkiinde görev alacak, ayrıca en az ocak ayına kadar Gordon, Adeyemi ve Dani Olmo da aynı rolde kullanılabilecek.

Barcelona'nın santrfor mevkiindeki asıl kumarı ise maliyeti 16 kat daha düşük olan bir başka isimdi. Rodríguez şöyle açıklıyor: "Kumar Hamza Abdelkarim üzerine oynandı; kendisi 1,5 milyon euroya mal oldu, yaşı küçük ve alternatif bir seçenek, etkili bir forvet olabileceğine inanıyorlar. 1,5 milyon euroluk bir kumar makul; ama 25 milyon euroluk bir kumar çok daha riskli."

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Real Madrid altın fırsatı kaptı

Real Madrid, Katalanların bu tereddüdünü akıllıca değerlendirdi. Gonzalo'nun Premier Lig'e transfer olmasının ve yerine acil bir forvet ihtiyacının ardından, başkent ekibi Espí transferini yıldırım hızıyla bir operasyonla bağladı.

Levante'den gelen forvet ise cevap vermekte gecikmedi. İlk iki maçta yedek olarak forma giymesinin ardından, Espanyol karşısındaki açılış maçında belirleyici oldu; oyuna girişinden yalnızca 10 dakika sonra, 90. dakikada galibiyet golünü kaydederek Barcelona'nın belki de kazanabileceği bir kumarı kaybettiğini teyit etti.