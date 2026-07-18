"Bariz hile"... Ağır bir şüphe, Arjantin'i karar gecesinde tek başına bırakıyor

Yarın Pazar akşamı oynanacak Arjantin-İspanya Dünya Kupası finali arasındaki belirleyici karşılaşmaya saatler kala, Latin Amerika ülkeleri, köklü kıtasal dayanışma geleneğini açıkça bozarak, bölgesel komşusu Arjantin’in yerine Avrupa takımının galibiyetini tercih eden benzeri görülmemiş bir olguya tanık oluyor.

"France-Presse" ajansına göre, Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Şili'deki sosyal medya platformlarını alaycı görseller ve eleştirel yorumlardan oluşan dev bir dalga sardı. Bunların en dikkat çekeni, İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın Brezilya milli takım formasıyla "Brezilya halkının umudu" başlığı altında paylaşılan bir fotomontajdı.

Kolombiyalı sosyolog Germán Gómez, “Arjantin ile olan dayanışma dinamiğinin çöktüğünü” belirtiyor ve sosyal medyanın, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile Başkanı Gianni Infantino’yu, hakem kararlarında Arjantin milli takımına kayırmakla suçlayan iddiaları körüklediğine dikkat çekiyor.

Bu olgu, Brezilya ile Arjantin arasındaki tarihsel çatışmanın ötesine geçiyor; zira pek çok kişi, FIFA ve uzmanların bu kararları desteklemesine rağmen, hakemlerin turnuva boyunca “Tango”ya tartışmalı kararlar verdiğini düşünüyor.

Sao Paulo’lu Brezilyalı taraftar Francisco Santos, “Arjantin’in dördüncü şampiyonluğunu kazanmasındansa İspanya’nın ikinci şampiyonluğunu kazanmasını tercih ederim” dedi.

Ayrıca ırkçılık suçlamaları da Arjantin’in imajını gölgeledi; özellikle Katar 2022’nin kazanılmasının ardından Fransız milli takımındaki siyahi oyunculara yönelik hakaret içeren tezahüratlar ve mevcut turnuva sırasında siyahi Amerikalı yayıncı IShowSpeed’e yönelik hakaret olayı, FIFA’yı ırkçılığı resmen kınamaya itti.

Spor antropolojisi uzmanı Meksikalı Profesör Jorge Negro, "Bu turnuva aşırı siyasi niteliğini kanıtladı" diyor ve tartışmalı kararları kastediyor; bunlardan biri, Başkan Donald Trump'ın Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, forvet oyuncusu Folarin Lugon'un kırmızı kart görmesine rağmen oynamasına izin verilmesidir.

Eleştirilere yanıt olarak Lionel Messi bir basın toplantısında, “İnsanlar bundan hoşlansın ya da hoşlanmasın, kimse bize hiçbir şeyi altın tepside sunmadığını kanıtladık” derken, Arjantinli içecek markası “Vernet” ise “Biz sınırlanmayız” sloganlı bir reklamla bu tartışmayı alay konusu yaptı.

Hâkim olan tutuma rağmen, bazıları bölgesel dayanışmaya hâlâ bağlı kalıyor. Perulu öğrenci Valentino Tokto, kıtasal aidiyet ruhunun kalan kısmını korumaya çalışarak, “Arjantin’i destekleyeceğim çünkü o da Güney Amerika ülkesi” dedi.