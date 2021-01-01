Barella: Lukaku Shaq gibi doğal bir afet!

Inter'in orta saha oyuncusu, Belçikalı takım arkadaşının durdurulmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

'in orta saha oyuncusu Nicolo Barella, Romelu Lukaku'nun fiziksel gücünü NBA'in efsane pivotu Shaquille O’Neal'a benzetirken, Belçikalı golcüsü "doğal bir afet" olarak tanımladı.

27 yaşındaki Lukaku, 1.90 metre boyunda ve 94 kilogram ağırlığında olmasına rağmen hızı ve gücü ile 'ya damga vurmaya devam ediyor. 2019 yazında transfer olduğu Inter'de ilk sezonunda 34 gol atan Belçikalı yıldız, bu sezon da şimdiden 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Barella, DAZN'a yaptığı açıklamada Lukaku'yu idmanlarda bile durdurmakta güçlük çektiklerini belirterek "Lukakui fiziksel güç bakımından Shaquille O’Neal'a benziyor. Onu idmanlarda durdurmak için bile iki veya üç oyuncuya ihtiyacımız oluyor. Tam bir doğal afet." ifadelerini kullandı.