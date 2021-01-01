Barella: Conte çok açık sözlü

Inter'in bu sezonki performansıyla dikkat çeken yıldızı Nicolo Barella, teknik direktörü Antonio Conte ile ilişkisini değerlendirdi

'in orta sahadaki yıldızı Nicolo Barella, teknik direktörü Antonio Conte ile ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki tarafın da birbirine karşı her zaman dürüst olduğunu ifade eden Barella, "Conte ile harika bir ilişkiye sahibiz. Her zaman açık sözlü ve gerçek düşüncelerini paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Birbirimize oldukça dürüst davranıyoruz" dedi.

Conte'nin gelişimine olan katkısına da dikkat çeken başarılı orta saha oyuncusu, "Conte bana inanıp arkamda durmasaydı bulunduğum noktaya gelemezdim. Harika bir takım kurdu ve başarılı olmam için ihtiyacım olan ortamı sağladı" şeklinde konuştu.