Liverpool, Paris Saint-Germain'den ikili bir transfer imkanını değerlendiriyor; Fransız takımının kanat oyuncusu İbrahim Mbaye'nin yanı sıra takım arkadaşı Bradley Barcola için de teklif sunmayı planlıyor.

Liverpool, özellikle eski yıldızı Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a ayrılmasının ardından hücum hattını yeni transferlerle güçlendirmek istiyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Liverpool'un Senegalli Mbaye'yi kadrosuna katmaya ilgi gösteren kulüplerden biri olduğunu, Manchester City ve Tottenham'ın da bu ilgiye ortak olduğunu aktardı.

Gazete, Liverpool'un yetenekleri ve hücum gücünün eksikliğiyle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte, kulübün Paris Saint-Germain'in hızlı iki oyuncusunu birden kadrosuna katmak için teklif sunmayı düşündüğünü belirtti.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in, mevcut yaz transfer döneminde iki yıldızından vazgeçmek için 150 milyon sterlinden fazla talep etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Liverpool, Barcola ve Mbaye'nin Paris Saint-Germain'de neredeyse sürekli yedek kulübesinde yer almalarını değerlendirmek ve yeni sezon başlamadan hücumunu güçlendirmek için onları transfer etmeye çalışmak istiyor.