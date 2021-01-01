Chelsea'de sinirler gergin: Yıldız oyuncu antrenmandan kovuldu

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, kaleci Kepa ile tartışan Antonio Rüdigeri'i antrenmandan gönderdi.

Premier Lig'de Chelsea sahasında ligin son sıralarında yer alan West Bromwich Albion'a 5-2 mağlup oldu. Thomas Tuchel yönetiminde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Maviler'de antrenmanda kavga çıktı.

Antrenmanda ne oldu?

Telegraph'ta yer alan habere göre; Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa ile Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, yaşanan bir pozisyonun ardından tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmada gerginlik artmaya başlayınca Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel olaya el attı.

47 yaşındaki çalıştırıcı, yaşanan tartışmanın ardından Rüdiger'i antrenmandan gönderdi. İki oyuncu arasındaki tartışma fiziksel boyuta ulaşmadı.

Thomas Tuchel yönetiminde ilk yenilgisini alan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba gecesi Portekiz ekibi Porto ile karşılaşacak.

Chelsea bu sezon ne yaptı?

Sezona Frank Lampard ile başlayan Maviler, gelen kötü sonuçların ardından efsane isimle yollarını ayırdı. Lampard'ın ardından göreve gelen Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen Chelsea ilk yenilgisini West Bromwich Albon'dan aldı.

Ligde 30 maçta 51 puan toplayan Chelsea, lider Manchester City'nin 23 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.