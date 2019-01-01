Barcelona

Barcelona'ya şok: Genç yetenek Xavi Simons takımdan ayrılıyor

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Barcelona'nın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayı olarak görülen genç futbolcu Xavi Simons yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Barcelona'da Xavi Simons şoku yaşanıyor.

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Barça altyapısında yetişen Simons, kulübün gelecek vadeden yıldızlarından biri olarak görülüyordu ancak 16 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı.

Hollandalı genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'ya veda etti.

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Football Espana'da yer alan habere göre Simons'ın menajeri Mino Raiola ile Katalan kulübü arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi.

Hollandalı genç yıldız adayının şimdi yeni bir macera için Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutacağı konuşuluyor.

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