Barcelona'nın Messi'den sonraki 10 numarası belli oldu

Barcelona, Lionel Messi’nin ayrılığından sonra boşa çıkan 10 numaralı formanın yeni sahibini belirledi.

La Liga’nın maaş yükümlülükleri gereği kulübüyle yeni sözleşmeye imza atamayan Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

Bununla birlikte futbolseverler, Messi’nin ardından Barcelona’nın 10 numaralı formasının emekliye ayrılması gerektiğini ileri sürmüştü.

Ancak La Liga’nın yönetmeliklerinin buna izin vermediği ortaya çıkmıştı. Barcelona, 25 oyuncusuna da lisans çıkardığı takdirde bir oyuncu muhakkak 10 numaralı formayı yeni sezonda terletecek.

Barcelona’ya sürpriz 10 numara

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Katalan ekibi, yeni sezonda 10 numaralı formayı Philippe Coutinho’ya vermeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncunun terlettiği 14 numaralı formanın yeni sezona Rey Manaj’a verileceğinin açıklanmasıyla Messi’nin 10 numaralı formasının da Coutinho’ya verileceği ileri sürüldü.

Ayrıca haberde Barcelona’nın 2021-22 sezonunda Coutinho’ya oldukça güvendiği ve Brezilyalı yıldızdan faydalanmak için ısrarcı olacağına yer verildi.

Coutinho’nun Barcelona kariyeri

2018 yılında 135 milyon euro’luk rekor bedelle transfer edilen oyuncu, La Liga devinde beklentileri karşılayamamıştı.

2019-20 sezonunda da Bayern Münih’e kiralanan Coutinho, Alman ekibinin Barcelona’yı 8-1’lik tarihi skorla devirdiği unutulmaz maçta da süre almış ve gol kaydetmişti.

Eski Liverpoollu yıldız, geride bıraktığımız sezonda sakatlık sorunuyla boğuşmuş ve yalnızca 14 karşılaşmada görev yapabilmişti.

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