Barcelona'nın gözü Lautaro ve Vela'da

Luis Suarez'in uzun süreli sakatlığı Barcelona'yı forvet arayışlarına itti. Katalan ekibinde iki isim ön plana çıkıyor.

, Lautaro Martinez ve Carlos Vela'yı transfer listesine aldı.

'le oynadıkları İspanya Süper Kupası yarı final maçında sakatlanan Luis Suarez'in dizinden geçirdiği operasyon sonrasında sahalardan dört ay uzak kalacak olması Katalan ekibini çözüm arayışlarına itti.

Barça, 32 yaşındaki yıldızının yerini 'in yıldızı Lautaro ve ekiplerinden Los Angeles FC'de oynayan Vela'dan biriyle doldurma niyetinde.

Katalan devi önceliği Lautaro'ya verse de finansal olarak iyi bir durumda olmamaları nedeniyle kış döneminde bu transferi gerçekleştirmeleri çok mümkün görünmüyor.

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Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde 111 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var fakat bu madde sadece temmuz ayında iki haftalığına geçerli olacak. Barcelona transfer için ocak ayında Inter'i makul bir fiyata ikna etmek zorunda kalacak.

Vela ise Barcelona'ya daha yakın görünüyor fakat o transfer için de Barça'nın LAFC'yle masaya oturması gerekiyor.

Barcelona ara transferde Arturo Vidal'i göndererek forvet transferi için kendisine ek finansman sağlamayı da düşünüyor.