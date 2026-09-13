Geçen sezondan gelen birikmiş cezasını çektiği için Feyenoord maçında forma giyemeyen Eric Garcia, Barcelona'nın La Liga'da 4-2 kazandığı Levante karşılaşmasında Katalan ekibinin ilk 11'indeki yerini geri aldı.

Garcia, takım arkadaşı Rodri ile çarpışması sonucu yaşadığı sakatlığın ardından, Mestalla Stadı'nda maske takarak forma giydi.

Mundo Deportivo gazetesi, Garcia'nın açıklamalarını aktardı. Garcia, teknik direktör Hans Flick'in Levante deplasmanında galibiyet almanın zorluğuna dikkat çektiğini belirtti.

Eric Garcia şunları söyledi: "Saat, sıcaklık ve saha zemini, bunların hiçbiri ne bize ne de onlara yardımcı oldu. Zor bir saha ve teknik direktör bize, burada geçen mart ayından bu yana mağlup olmadıklarını söyledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence maçı olması gerekenden daha fazla kendimiz için zorlaştırdık. Bu bizim için bir ders olmalı, çünkü herhangi bir rakibe biraz alan tanırsanız, sizi çok fazla sıkıştırır."

Hans Flick'in erken oyundan almadığı için sorumluluğunu üstlendiği Xavi Espart'ın bir hatası ile birlikte, Cubarsi ve Bernal'in yeterince kesin olmadığı bir pozisyon, Levante'nin skordaki farkı azaltmasına yol açtı.

Eric Garcia şunları kaydetti: "Bunlar önleyebileceğimizi bildiğimiz hatalar, ama genel olarak iyi bir maç ortaya koyduk. Mutlu olabiliriz."

Garcia, hatasına rağmen A takımıyla ilk golünü atan ve Barcelona forması altındaki ilk gollerini kutlayan Xavi Espart'ı övdü ve sözlerine şunu ekledi: "Teknik direktör ona tam olarak güvendiğini kanıtlıyor, o da bu güvene performansıyla karşılık veriyor. Çok iyi oynuyor ve çok mutlu olmalıyız. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor."

Uyarı niteliğinde de şunları söyledi: "Takımın tüm mevkilerde rekabetle öne çıkan bir özelliği var. Kimse rahata kapılamaz."

Sağ bek, takım kadrosunun hücumların kurulmasına yardımcı olabilecek birçok oyuncu barındırdığını kabul etti, ancak farkı ileri hattaki oyuncuların yarattığını düşünüyor.

Şöyle dedi: "Top bizde olduğunda rahat hissediyoruz. Topu çok iyi paslaşabilen orta saha ve arka bölge oyuncularımız var; ileri hatta ise canavarlarımız, çok güçlü ve alanlarda büyük zarar verebilecek oyuncularımız var."

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