Barcelona ilk takımı, cumartesi günü Udine'de düzenlenen üçlü hazırlık turnuvasının ardından, teknik direktörleri Hansi Flick'in onayıyla bu pazar günü izin yaptı.

Barcelona, Udine'de düzenlenen üçlü turnuvada Udinese'ye tek golle mağlup olduktan sonra Friuli Venezia Giulia Kupası'nı kazanamadı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barça oyuncuları Joan Gamper Spor Kompleksi'nden uzak kalmadı. En dikkat çeken haber ise Eric Garcia ve Joan Garcia'nın erken dönüşü oldu; ikili, dönmelerinin gelecek çarşamba beklenmesine rağmen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanlarını yaptı.

Bu pazar spor kompleksinde antrenman yapan ve belirlenen tarihten önce dönen bir başka oyuncu ise İngiliz Anthony Gordon oldu.

Bu üçlüyle birlikte, yine erken dönen ve geçen perşembeden bu yana, yani belirlenen tarihten altı gün önce antrenman yapan Gavi de bulunuyor.