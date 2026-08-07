Barcelonalı oyuncu, kulüple ayrılık konusunda anlaştı

Yaz transfer döneminin son haftalarında, oyunculardan biri Barcelona'dan ayrılmaya yaklaştı. Bu, oyuncunun kulüple birlikte kendisine daha fazla forma şansı verecek yeni bir adres arama kararı almasının ardından gerçekleşti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji, A takımda düzenli olarak forma giymesinin zorlaşması nedeniyle daha fazla oyun süresi elde etmek amacıyla ayrılacak.

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Buna rağmen Barcelona, ister kiralık yoluyla, ister oyuncuyu geri alma imkânını garanti eden maddeler içeren bir anlaşmayla, isterse satış haklarının bir kısmını elinde tutarak, oyuncunun geleceği üzerindeki kontrolü korumayı planlıyor. Zira Katalan kulübü, genç İsveçlinin sahip olduğu büyük potansiyele hâlâ inanıyor.

Suriye kökenli oyuncu, kısa süre önce İngiliz Birmingham karşısında 45 dakika sahada kalmış ve ikinci yarıda dikkat çekici bir performans sergileyerek Katalan takımına hız, beceri ve son vuruşta belirleyicilik katmıştı. Bu hazırlık maçı, 2-2'lik beraberliğin ardından Barça'nın penaltı atışlarıyla mağlubiyetiyle sona ermişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Bardghji'nin oyuna girişi, Flick'in takımının en iyi hücum dönemiyle aynı ana denk geldi. Bardghji iki isabetli şut çekti, pas isabet oranı yüzde 87 (36'da 31) oldu, ayrıca iki çalımda başarılı oldu ve 3 kez topu geri kazandı.

Ancak Bardghji'nin Birmingham karşısındaki parlak performansı, onu Blaugrana kadrosunda tutmaya yetmeyecek. Zira İsveçli, özellikle bu yaz Alman Karim Adeyemi'nin gelişinin ardından mevkiinde güçlü bir rekabetle karşı karşıya.



