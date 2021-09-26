Barcelona, Las Palmas’tan kadrosuna kattığı Pedri’ye benzer isimler bulma hedefinde…

Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalan Barcelona, transfer döneminde genç yıldızları kadrosuna katmayı hedefliyor.

2020 yazında Las Palmas’tan Katalan ekibine transfer olan 2002 doğumlu Pedri, hem kulüp takımının hem de millî takımının bu süreçteki en büyük yıldızlarından biri olmuştu.

İspanyol genç yıldıza benzer isimler bulmayı hedefleyen Barcelona, rotayı yine Las Palmas’a çevirdi.

Barcelona’dan Las Palmas çıkarması

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona; Las Palmas’ın 17 yaşındaki orta sahası Alberto Moleiro ile 18 yaşındaki kenar oyuncusu Alex Garcia’yı transferdeki hedefleri olarak belirledi.

Barcelona, özellikle Alberto Moleiro’yu oldukça beğeniyor ve yakından takip ediyor. Ayrıca haberde iki ismin transferi için ilk görüşmelerin başladığına da yer veriliyor.

İspanya Millî Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Moleiro, yeni sezonda teknik direktör Pepe Mel tarafından A Takım’da görevlendiriyor.

Moleiro yeni sezona nasıl başladı?

Genç orta saha oyuncusu, İspanya 2. Lig’inde mücadele eden Las Palmas’ın oynadığı altı maçta da süre almayı başardı.

Moleiro, UD Ibiza ile oynanan maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

Barcelona’nın listesindeki bir diğer isim olan Garcia ise 2021-22 sezonunda bir kez Las Palmas A Takımı’nda görev yaptı.

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