Katalan devi, 17 yaşındaki genç yeteneği Kayserispor'un elinden 4 milyon euro karşılığında alıyor.

Joan Laporta başkanlığındaki Barça, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i kaçırmadı.

Futbola 2012 yılında Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan genç yetenek, ardından Kayserispor altyapısına girdi.

7 sezon altyapıda eğitim alan Barça'nın yeni transferi, 2019'da A takıma yükseldi.

Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu

Sport gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir transferini bitirdi.

17 yaşındaki futbolcu bu sezonu Kayserispor'da geçirecek. 18 yaşına Ocak 2022'de girecek olan Emre Demir, o tarihe kadar Kayserispor'da kalacak.

Emre Demir'in gelecek sezon Katalan devine katılması bekleniyor.

Geçmişte La Masia'da test edildiği iddia edilen Emre Demir'in PSG'nin de radarında olduğu ve Barcelona'nın hızlı hareket ettiği belirtildi.

Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a ne kadar ödeyecek?

Katalan devi, Emre Demir için Kayserispor'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek ancak yapılan pazarlıklarda geleceğe yönelik maddeler de yer alıyor.

Süper Lig'deki ilk maçına 15 yaşında çıkan genç yetenek kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı 3.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e göndermişti.

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