Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı

Barcelona'nın Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandı.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan 'da ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun ismi açıklandı

'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.

Daha fazla takım

Testleri pozitif olan futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, 'dan Alex Remiro ve 'den Renan Lodi oldukları açıklandı.

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La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.

Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanacak olan futbolcuların, sonrasında toplu antrenmanlara geçmeleri, 1 ve 2. liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.