Katalan ekibinin lisans krizinden ötürü kaptanlar ellerini taşın altına koymaya karar verdi.

Lionel Messi’nin ayrılmasına rağmen Barcelona, henüz La Liga’nın yükümlülüklerini tam anlamıyla karşılayabilmiş değil.

Kaptan Gerard Pique, kısa süre önce maaşında indirime gitmiş ve bu sayede Katalan ekibi Memphis Depay, Eric Garcia ve Rey Manaj’a lisans çıkarabilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir grup Barcelona taraftarı, maaşında indirime gitmediği gerekçesiyle Jordi Alba’yı ıslıklamıştı.

Pique’den “feda” sözü

Barcelona’nın Real Sociedad’ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından Movistar’a konuşan Pique; takımın diğer kaptanları Sergio Busquets, Sergi Roberto ve Jordi Alba’nın da maaşlarında indirime gideceklerini belirtti:

“Maaşımda indirime gitmem gerekiyordu. Diğer kaptanlarla da görüştüm, kısa süre içerisinde onlar da aynı adımı atacaklar.”

“Oyuncu kaydı sorunlarından ötürü benim inisiyatif alarak bunu ilk yapan kişi olmam gerekiyordu.”

“Burası bir aile ve hepimiz birlikteyiz, tüm kaptanlar da ilk andan beri kulübün iyiliği için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Biz de böyle bir karar aldık ve bundan gurur duyuyoruz.”

Bir süre önce maaşında indirime gitmeyi reddettiği söylenen Alba ise taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Pique, bu konuya dair ise şunları söyledi:

“Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sergi Roberto, Busquets ve Alba ile irtibattayım, hepimiz ortak bir karara vardık.”

“Ligin başlamasına saatler kala kulübün oyuncuları kayıt edebilmesi için buna ihtiyaç vardı. Diğer arkadaşlarım da kısa sürede bu yönde adım atacaklar.”

“Messi geride kaldı”

Barcelona’nın bu maddi sorunları, Lionel Messi’nin yeni sözleşme imzalayamamasına ve PSG’ye transfer olmasına neden oldu.

Pique de Arjantinli yıldızın ayrılığının büyük bir eksikliğe yol açtığını kabul ederken geleceğe yönelik de umutlu konuştu:

“Leo’nun kim olduğunu anlatmama gerek yok, onu herkes yakından tanıyor.”

“Messi, futbol tarihinin ve Barcelona’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Ama her şeyin bir sonu vardır, yolumuza devam etmeliyiz.”

“Şu anda iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum, çok rekabetçi bir takım olacağız. Son âna kadar yarışın içinde olacağımızdan eminim.”

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