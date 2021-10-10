Barcelona'da Gavi endişesi!

17 yaşındaki oyuncunun etkili performansının ardından kulübü Barcelona, genç futbolcusunun 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yükseltecek.

Barcelona, Gavi'nin sözleşmesindeki 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yükseltmek için harekete geçti. Barcelona kulübü tarafından 17 yaşındaki Gavi, Ansu Fati ve Pedri'nin sözleşmeleri yenilenecek.

Camp Nou'ya etkileyici bir giriş yapan 17 yaşındaki genç oyuncu Gavi, Barcelona adına oynadığı sadece 7 maçta kalitesini gösterdi ve kendisini izeyenleri büyüledi. Ayrıca Gavi, İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu oldu.

Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu olan Gavi, değerini her geçen gün yükseltiyor. 17 yaşındaki oyuncunun kısa süredeki iyi performansının ardından Barcelona, Gavi ile masaya oturarak uzun vadeli bir anlaşma yapacak.

Ne söyledi?

Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte; Gavi'nin 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelinden endişe duyup duymadığı ile ilgili gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

“Gavi'nin şu andaki performansı için çok mutluyuz. O, 17 değil de 37 yaşındaki bir futbolcu gibi oynuyor."

"Barcelona, onun evi. Gavi'nin de böyle hissetmesi için ona hak ettiği güvenceyi vereceğiz."

Diğer genç oyuncularda durum nedir?

Gavi için yeni bir anlaşma sunmaya hazır olan Barca; Pedri, Fati ve Ousmane Dembele gibi isimler için de yeni şartlarda sözleşmeler yapacak.

Bu futbolcularla sözleşme yapabilecekleri konusunda sorgulanan Yuste, "Pedri ile görüşmelerimiz olumlu gidiyor. Aynı zamanda Ansu ile de iyi ilişkilerimiz var. Umarım, en kısa sürede onlarla da anlaştığımızı duyurabiliriz" dedi.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Dembele hakkında da konuşan Yuste şunları söyledi: "Dembele ile mümkün olan en kısa sürede sözleşme yapacağız. Şu anda, bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor."

"Onu, Barça konusunda çok heyecanlı görüyorum. Geçen gün beraberdik ve onun, burada oynamak istediğini gerçekten gördüm. Dembele, yeni projelerimiz konusunda çok heyecanlı."

Barca'nın gözü Haland'da

Yuste, "Barca, Joan Laporta'nın kulübün başkanlığını yaptığı dönemdeki mali krizleri çözmeye çalışıyor. Messi'nin, takımdan ayrılmasına sebep olan maddi olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz" dedi.

La Liga'nın tekrar güçlü bir lig olacağı konusunda umutlu konuşan Yuste, Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haland'ın 2022 yılında Barcelona'nın alabileceği oyunculardan bir tanesi olabileceğini vurguladı.

Norveçli oyuncunun İspanyol temsilcisinde oynama ihtimali hakkında konuşan Yuste, mali durumları hakkında şu ifadeleri kullandı: “Gelecek yıl için maddi durumumuzun ne olacağını göreceğiz. Şimdilik, sorunları iyileştirmeye çalışıyoruz."

“Öncelikle, yıkıntı halinde bulduğumuz bir evin içini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu yüzden, öncelikle iç yapımızı güçlendirmeyi istiyoruz. Kendi içimizdeki bazı olayları çözdükten sonra, transfer konusunda neler yapabileceğimize bakacağız. Ben, en iyi oyunculara sahip olmak istiyorum ve Haland, dünyanın en iyi oyuncularından birisi."

Daha fazlası için:

PSG'nin yıldızı Neymar: Artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum

400 milyar dolar'lık servetin alacağı ilk oyuncu belli oldu

Torino'ya giden Pjanic'ten izin gününde Juventus hamlesi