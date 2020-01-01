Barcelona'da 1 pozitif vaka
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da pozitif vakaya rastlandı.
Katalan ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dokuz kişiden oluşan hazırlık kampı kadrosunda bir oyuncunun testi pozitif çıktı.
Oyuncunun ismine yer verilmezken herhangi bir semptom göstermediği ve karantina altına alındığı bildirildi.
Ayrıca bu oyuncunun Bayern Münih maçı kadrosundaki oyuncularla temas kurmadığı; temas kurduğu belirlenen kişilerin de teste sokulduğu ifade edildi.