Barcelona'da 1 pozitif vaka

Barcelona'da dokuz kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun testi pozitif çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile karşılaşacak olan 'da pozitif vakaya rastlandı.

Katalan ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dokuz kişiden oluşan hazırlık kampı kadrosunda bir oyuncunun testi pozitif çıktı.

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Oyuncunun ismine yer verilmezken herhangi bir semptom göstermediği ve karantina altına alındığı bildirildi.

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Ayrıca bu oyuncunun Bayern Münih maçı kadrosundaki oyuncularla temas kurmadığı; temas kurduğu belirlenen kişilerin de teste sokulduğu ifade edildi.