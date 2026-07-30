Haftalarca süren beklemenin ardından Alman kaleci Marc-André ter Stegen, önümüzdeki saatlerde Hollanda'ya giderek Ajax Amsterdam'a kiralık transferini tamamlayacak.

Vergi meselelerine ilişkin son detayların çözülmesinin ardından ter Stegen, Barcelona'dan ayrılışına son rötuşları yapmak için Amsterdam'a gidecek.

"Sport" gazetesi, Ajax içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman kalecinin uzun süredir kesinleşmiş olan ancak sportif nedenlerle ilgisi olmayan sebeplerle ertelenen transferi tamamlamak için önümüzdeki saatlerde Hollanda'nın başkentine ulaşmasının planlandığını aktardı.

Geçtiğimiz haftalarda Alman milli oyuncunun Amsterdam'a transferi yalnızca bir zaman meselesi olarak görülüyordu, ancak bazı vergi meselelerinin çözümsüz kalması nedeniyle yolculuk gerçekleşmemişti.

Asıl engel, transferden Hollanda içinde doğacak vergileri hangi tarafın üstleneceğinin belirlenmesiydi.

Ter Stegen bu yükün kulüpler tarafından üstlenilmesi gerektiğini düşünürken, Ajax bu maliyetleri karşılamanın kendi sorumluluğunda olmadığını değerlendiriyordu.

Sonunda, kalecinin maaşının yaklaşık yüzde 90'ını ödeyecek olan Barcelona, kalecinin ayrılışının önündeki son engeli kaldırmak amacıyla bu masrafları da üstlenmeyi kabul etti.

O andan itibaren tüm tarafların avukatları, tüm mali güvencelerin sağlanması ve son anda herhangi bir sürprizin yaşanmaması amacıyla bütün belge ve sözleşmeleri incelemek için günlerce çalıştı.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün perşembe günü nihai anlaşmaya varıldı ve transfer uygulamaya hazır hale geldi.