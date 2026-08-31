Barcelona'nın yıldızı Fransız Jules Koundé'nin sportif durumu, Spotify Camp Nou'ya geldiğinden bu yana benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaşadı.

Sport gazetesi, gerek Xavi Hernández ile gerekse Hansi Flick döneminin ilk aşamasında vazgeçilmez bir ilk on oyuncusu olan Koundé'nin, bu sezon takım kadrosunda ikincil bir konumda başladığını aktardı.

Kuşkusuz bu durum, Jules Koundé'yi Katalan takımındaki öne çıkan rolünü geri kazanmak için güçlü bir mücadele vermeye zorlayacak.

Alman teknik adamın geçen sezonun sonunda çizdiği yol haritası, oyuncuların sıralamasındaki bu değişimin habercisiydi zaten; zira teknik heyetin planı, Eric García'nın sağ bek pozisyonunu doldurmak üzere kesin olarak öne çıkmasını içeriyordu.

Gerek stoper, gerek bek, hatta ön libero olarak farklı pozisyonlarda acil çözüm olarak oynadığı tam bir yılın ardından Flick, García'yı sağ tarafta istikrar sağlamak ve o kanatta Lamine Yamal ile pürüzsüz bir uyum oluşturmak için ideal seçenek olarak görüyor.

Bu karar, Koundé'nin tarihsel olarak kendini daha rahat hissettiği ve kulüpteki ilk aylarında oyuncunun bizzat oynamak istediği pozisyon olan stoperliğe dönmesi anlamına geliyordu; ancak stoperde manevra alanı şu anda sınırlı hale geldi.

Pau Cubarsí ve Gerard Martín'den oluşan ikili, sezona tamamen istikrarlı bir konumda başlıyor ve ilk onbirin birinci tercihi olarak yola çıkıyorlar; bunun yanı sıra güçlü bir hazırlık dönemini tamamlayan ve teknik heyetin tam güvenine sahip olan Andreas Christensen'in performansı da söz konusu.

Bu yeni durumun etkisi, resmi müsabakaların başlamasıyla açıkça yansıdı; İspanya La Liga'nın ilk iki maçında Fransız savunmacının katkısı son derece sınırlıydı ve alışkın olduğu dakika sayısının çok uzağındaydı.

Flick yönetimindeki ilk sezonuyla kıyaslandığında seviyesinin gerilediği bir önceki sezonun ardından Koundé, şimdi durumunu değiştirmek ve konumunu geri kazanmak için antrenmanlarda ve maçlarda büyük ve sürekli bir çaba göstermesini gerektiren bir rolü kabul etmek zorunda.

Aynı zamanda oyuncunun sözleşme durumu ve geleceği, yaz transfer döneminde kulübün hesapları arasında yer aldı; transfer piyasasının açık olmaya devam etmesi ve önünde tam bir sezon bulunmasıyla birlikte Koundé'nin önündeki zorluk, teknik direktörün ona bakış açısını değiştirmek ve kaybettiği sportif önemi geri kazanmak için antrenmanlarda güçlü çalışmakta yatıyor.

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