Barcelona yıldızı Aubameyang: Galatasaray'ın stadında oynamak özel

Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray'ın stadında oynamanın 'her zaman özel olduğunu' söylerken rövanş maçında iyi bir atmosfer bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Domenec Torrent yönetimindeki ekip ilk mücadelede Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Ancak Aubameyang, ilk maçta savunmada iyi işler çıkaran Galatasaray'ın şifresini çözeceklerini söylüyor.

Pierre-Emerick Aubameyang ne söyledi?

Karşılaşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski Arsenal yıldızı şunları söyledi: "Yarınki maç için hazırız. Bu maçı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç.

Transfer olduğumda bir süre bekledim. Çok çalıştım ve en başından beri en iyi şekilde hazırlandım. Yaptığım işi seviyorum.

Arkadaşlarımın yardımları benim için her şeyi kolaylaştırıyor. Burada en uçta oynarken iyi hissediyorum.

Arsenal'da solda daha iyi hissediyorum. Bu durum takıma göre değişebilir. Şu anda çok iyi hissediyorum."

"Bu bizim için çok önemli bir maç. Bu bir Avrupa maçı ve kazanmamız gerekiyor. Bunu yapmaya hazırız. Galatasaray savunması ilk maçta çok iyi işler yaptı. Ancak yarınki maçta ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Tur için kazanmak zorundayız."

"Bu statta oynamak her zaman özel. Her zaman çok iyi atmosfer oluyor. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum."

"Galatasaray iyi bir konumda ancak en önemlisi bizim yarın nasıl oynayacağımız. Yarın kazanmak için her şeyi yapacağız."

Galatasaray turu geçebilir mi?

Sarı-kırmızılı ekip, Camp Nou'da zorlu bir sınav verirken golsüz beraberlikle İstanbul'a döndü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Avrupa maçlarında geçiş oyunu oynayarak öncelikli olarak savunmayı önemsemişti. Domenec Torrent, kulübün bu oyun anlayışını bozmadı.

Galatasaray'ın turu geçme ihtimali devam ediyor. Ancak sarı-kırmızılıların işi kolay olmayacak.

Devler Ligi'nden elenen ve La Liga'da şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Barcelona için UEFA Avrupa Ligi oldukça büyük önem taşıyor.

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