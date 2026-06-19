Barcelona, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzatma konusunda nihai kararını verdi

Barcelona Kulübü, bu sezon tekrarlanan sakatlıklar nedeniyle forma giyme fırsatı kısıtlanan Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen’in sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya karar verdi. Bu adım, Katalan yönetimin oyuncunun tecrübesine ve savunma yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor.

İspanyol "Cadena SER" radyosuna göre, Christensen'e sunulan teklif, kulübün maaş yapısını yeniden düzenleme ve mali yükü hafifletme politikası kapsamında, mevcut sözleşmesinden daha düşük bir temel maaş ile performansa ve sahada kalma süresine bağlı çeşitli teşvikler içeriyor.

Danimarkalı stoper, bu sezon boyunca yaklaşık 600 dakika sahada kalabildi; onu farklı sürelerde sahalardan uzak tutan bir dizi sakatlık, sürekliliğini ve fiziksel hazırlığını etkilemişti.

Oynama süresinin sınırlı olmasına rağmen, Barcelona, Christensen’in uluslararası deneyimini ve tam formunda olduğunda savunma hattına niteliksel bir katkı sağlama yeteneğini takdir ediyor; özellikle de deneyim ve taktiksel olgunluk gerektiren kritik maçlarda.

Kristensen’in 2022 yazında İngiliz kulübü Chelsea’den serbest oyuncu olarak Barcelona’ya katıldığı ve son dönemde sakatlıklar nedeniyle aksaklık yaşamadan önce ilk sezonlarında iyi bir performans sergilediği hatırlanıyor.