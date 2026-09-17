Barcelona'yı yeni bir hücum transferinden 48 saat ayırıyor

Barcelona, Portekiz futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biriyle transferi tamamlamasına imkân tanıyan tarihe yalnızca 48 saat kala, önümüzdeki birkaç saat içinde yeni bir hücum transferini bitirmeye hazırlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın 15 yaşındaki Portekizli forvet Dani Fritri ile anlaşma kararını kesinleştirdiğini ve kulübün, oyuncunun yabancı olması nedeniyle bu yaşa ulaşmadan imza atamaması sebebiyle, Fritri'nin 16 yaşını dolduracağı önümüzdeki cumartesi gününü beklediğini aktardı.

Fritri, yaz döneminde Barcelona'nın "B" gençlik takımıyla bir deneme sürecine girmiş ve La Vall d'en Bas şehrindeki takım kampına katıldıktan sonra performansı ve gol atma yeteneği sayesinde kısa sürede teknik heyetin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Yaz döneminde Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarında Fritri, iki turnuvada üç gol kaydetti ve en iyi oyuncu ödülünü kazandı; ayrıca bir El Clasico karşılaşmasında Real Madrid'i mağlup etmeyi başararak kulüp yöneticilerinin kendisiyle transferin tamamlanması gerektiğine dair inancını pekiştirdi.

Portekizli forvetin, daha önce birlikte antrenman yaptığı ve son haftalarda birkaç hazırlık maçı oynadığı Sisco Bosch yönetimindeki "B" gençlik takımıyla yolculuğuna başlaması bekleniyor.

Fritri, Portekiz'de doğdu ancak küçük yaşta Lüksemburg'a taşındı ve geçen sezon Racing FC Union kulübünde oynadı. Alt yaş kategorilerinde Lüksemburg milli takımlarını temsil etmesine rağmen, geçen yıldan itibaren Portekiz 15 yaş altı milli takımıyla oynamaya başladı; ayrıca son dönemde Portekiz 17 yaş altı milli takımıyla da antrenman yaptı.

Fritri, "A" gençlik takımıyla Juninho Onestin, Ajay Tavares ve Hamza Abdülkerim gibi isimlerin gelişiminin ardından Barcelona'nın altyapıda bel bağladığı en yeni uluslararası yetenek olarak geliyor; Fritri ise bu sezona defans oyuncusu Mikael Baza ile birlikte "B" gençlik takımında başlayacak.

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