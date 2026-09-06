Barcelona'yı Valencia maçı öncesi endişelendiren büyük gerginlik

Valencia ile Barcelona arasındaki karşılaşmanın öncesindeki saatlerin, Mestalla Stadı çevresinde gergin bir atmosfere sahne olması bekleniyor; zira Valencia taraftarları, kulüp yönetimine ve sahiplerine karşı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Valencia başkanı Peter Lim bugün pazar sabahı, maçın başlamasına saatler kala özel bir uçakla şehre ulaştı.

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İspanyol "As" gazetesine göre ise kulüp, Lim'in locada bulunacağını resmi olarak teyit etmedi; ancak beklentiler, Valencia'nın en üst düzey yetkilisinin maçı takip etmek üzere statta olacağı yönünde.

Lim'in gelişi, Valencia açısından son derece hassas bir zamanlamaya denk geliyor. Teknik direktör Carlos Corberan'ın takımı, La Liga'nın ilk üç haftasında mümkün olan 9 puanın yalnızca 1 puanını topladı. Transfer dönemi ise taraftarlar arasındaki hoşnutsuzluğu daha da artırdı; taraftarlar mülkiyete ve yönetime karşı bir dizi protesto eylemi hazırladı.

Bu nedenle, özellikle taraftarlar ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkinin gergin olması sebebiyle, maçın başlamasından önce Mestalla Stadı çevresindeki atmosferin son derece kızışması bekleniyor.

Barcelona karşılaşması, taraftar gerginliğine dair anılardan da yoksun değil. Nitekim geçen sezonun son haftasında, tam da iki takımın maçından önce, Mestalla çevresinde bazı olaylar yaşanmış; yerel taraftarlar meşaleler yakmış, polis kuvvetlerine doğru cisimler fırlatmış ve Barcelona otobüsünün geçişinin ardından tezahüratlar yapmıştı.

Barcelona'da endişe

Bu atmosfer, "Sport"a göre Barcelona'yı maç öncesindeki saatleri dikkatle takip etmeye itiyor; özellikle de bu maçın, Elche karşısında La Liga'daki ilk çıkışından önce Martinez Valero Stadı çevresinde yaşanan olayların ardından taraftarlarının sahasının dışına ilk yolculuğu olacak olması nedeniyle.

Söz konusu olay, Katalan kulübü içinde hâlâ tazeliğini koruyor; zira aynı polis teşkilatının organize ettiği güvenlik önlemleri sırasında, maç öncesinde Barcelona taraftarları ile ulusal polis mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Barcelona o dönemde, taraftarlarından birine karşı "aşırı" olarak nitelendirdiği güç kullanımını kınama noktasına kadar gitmiş ve maç öncesinde gerçekleşen güvenlik müdahalesine ilişkin açıklamalar talep etmişti.

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