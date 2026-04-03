Barcelona Başkanı Juan Laporta'nın Camp Nou'nun yeni stadyumuyla övünme çabalarına rağmen, gerçekte kulüp tarihinin en büyük projesinin itibarını tehdit eden bir dizi başarısızlık ortaya çıkıyor.

Çatı montajındaki krizin ardından, tribünlerdeki taraftarların görüş açısıyla ilgili daha ciddi bir sorun ortaya çıktı ve beklenen mimari şaheser, Katalan kulübün yönetimi için kronik bir baş ağrısına dönüştü.

Katalan "Ara" gazetesinin yayınladığı habere göre, Camp Nou'nun ilk sıraları, görüşü neredeyse imkansız hale getiren ciddi bir mühendislik hatasından muzdarip.

Özel koltukları için yüksek meblağlar ödeyen taraftarlar, stadyumu çevreleyen reklam panolarından başka bir şey göremiyorlar. Uzmanlar bu durumu tasarım ve uygulamada "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Ayrıca okuyun: Fas ve Mısır kurtuldu... Arap milli takımları, Trump yüzünden Dünya Kupası'nda büyük bir çıkmaza girdi!



Stadyum zemininin alçaltılması

Gazetenin danıştığı mühendisler, bu hatayı düzeltmek için tek çözümün stadyum zemininin yer seviyesinden bir metre aşağıya indirilmesi olduğunu doğruladı.

Ancak bu seçenek, etkinliğine rağmen mali açıdan çok pahalı olduğu gibi, zaten büyük zaman baskısı altında olan projenin teslimatını da geciktirecektir.

Kanalizasyon sisteminde yeni bir krize yol açan çözüm

Ancak stadyum zemininin alçaltılması ciddi sonuçlar doğurabilir. Uzmanlara göre, bu değişiklik stadyumun kanalizasyon şebekesini karmaşık hale getirecek, çünkü mühendislerin stadyumun güney seviyesinin altında yeni tahliye noktaları bulması gerekecek ve bu da altyapının tamamen yeniden tasarlanmasını gerektirebilir.

Ayrıca okuyun: Eşi görülmemiş bir kriz: Demokratik Kongo, tarihi Dünya Kupası elemelerinin ardından oyuncularını gözaltına aldı!



Raporda, bu hatanın sorumluluğunun işi yürüten "Limak" şirketine değil, yeterli inceleme yapmadan orijinal projenin bazı detaylarını değiştiren Barcelona yönetimine ait olduğu belirtiliyor.

Laporta'nın tarihi hatası

Tarihsel olarak, Camp Nou'daki görüş sorunu yeni bir sorun değildi; ilk kez 1994 yılında ortaya çıkmıştı. Eski başkan Josep Maria Bartomeu'nun hazırladığı proje, tam da bu konuyu ele alıyordu; ancak Laporta'nın kulüp başkanlığına geri dönmesiyle tasarım değiştirildi ve önerilen çözüm iptal edildi, bu da sorunun daha da kötüleşmesine yol açtı.

Gazeteye konuşan mimarlardan biri durumu şöyle anlatıyor: "1,5 milyar avroya bir stadyumu yeniden düzenlemek ve bu kadar büyük bir hata yapmak, projenin güvenilirliğini derinden sarsıyor."

Ayrıca okuyun: Kaderi Perez'in elinde... Real Madrid yıldızı son anda sezonunu kurtardı



Barcelona yönetimi çıkmazda... Taraftarlar öfkeli

Kulüp içinde yetkililer hatanın boyutunun farkında, ancak hesap vermekten kaçınmak için medyada hatanın ciddiyetini hafifletmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte, özellikle "yeni stadyum" vaatleriyle aldatıldıklarını düşünen sezonluk bilet sahipleri başta olmak üzere taraftarların öfkesi giderek artıyor.

Laporta mimari başarılarını tanıtmaya devam ederken, yeni Camp Nou, ilan edilen ihtişam ile hatalarla dolu gerçeklik arasında gerçek bir sınava giriyor gibi görünüyor. Bu proje, Barcelona'nın gurur kaynağı olmaktan çıkıp, tarihine ağır bir yük haline gelebilir.