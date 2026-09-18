"Barcelona'yı onun için izliyorum": Atletico'nun içinden çarpıcı bir itiraf

Atletico Madrid orta saha oyuncusu Alex Baena, Barcelona kulübüne ve Katalan ekibinin yıldızı Lamine Yamal'a olan hayranlığını gizlemedi ve kendisi için "Blaugrana" maçlarını takip etmenin, genç kanat oyuncusunu sahada görmekle özdeşleştiğini vurguladı.

Villarreal'de oynadığı dönemde Barcelona'da oynamanın "en büyük hayallerinden biri" olduğunu itiraf eden Baena, bu kez Ballon d'Or ödülüne yönelik tercihlerinden bahsetti ve Lamine Yamal'ı listesinin en tepesine koymakta tereddüt etmedi.

Baena şunları söyledi: "Bu konuda çok netim. Benim ilk 3'üm Lamine, Rodri ve Messi." Ardından Barcelona yıldızıyla ilgili tavrını açıkladı: "Sonuçta benim için Lamine dünyanın en iyi oyuncusu."

Atletico Madrid oyuncusu, Rodri'nin İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduklarını da övdü; ayrıca Lionel Messi'nin yaptıklarını takdir ettiğini belirtti ve Lamine'ye olan hayranlığının onun Barcelona maçlarını takip etmenin ötesine geçtiğini açıkladı.

Baena şöyle ekledi: "Bu yaz onu antrenmanlarda çok gördüm. Bunlar hiçbir takım arkadaşında göremeyeceğiniz şeyler." Ayrıca İspanyol kanat oyuncusunu izlemenin, kendisine Messi'yi takip ederken hissettiği duygunun aynısını verdiğini belirtti.

İspanyol orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Sanırım o, sırf onları izlemek için maç seyrettiğim az sayıdaki oyuncudan biri. Bu bana yalnızca Messi ile yaşanmıştı; oynamasını görmek için maçları izlerdim ve onunla da aynı şey benim başıma geliyor."

Baena'nın Lamine'ye olan hayranlığı, Barcelona'yı özellikle onun için takip ettiğini itiraf edecek noktaya vardı: "Barcelona'yı onun için ve başka birçok nedenden ötürü izliyorum, ama o oynamazsa onları izlemek benim için çok zor olur."

Baena, Julian Alvarez'in durumundaki gelişmeyi açıkladı

Baena, Atletico Madrid'deki takım arkadaşı Julian Alvarez hakkında da konuştu ve yaz boyunca yaşadığı zorlu dönemin ardından psikolojik durumunun iyileştiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Onu duygusal olarak çok daha iyi görüyorum. Sonuçta, özellikle kişisel düzeyde çok zor bir süreçten geçti." Atletico oyuncularının geçtiğimiz dönem boyunca ona destek olmaya çalıştığını vurguladı.

Şunları ekledi: "Ona elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ve onu her zaman anlıyoruz." Ardından Arjantinli forvetin moralini yavaş yavaş geri kazanmaya başladığını açıkladı.

Baena sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda çok iyi durumda; yılın sonunu ve bize elinden geldiğince yardımcı olmayı dört gözle bekliyor. Her gün takım arkadaşlarıyla daha çok gülümsüyor ve sonuçta en önemli şey bu."