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Çeviri:

Barcelona'yı kış transfer döneminden önce şaşırtan gerçek bir ikilem

Transfers
La Liga
Barcelona
Deco
İspanya

Yaz transfer dönemi henüz sona erdi ancak sportif direktör Deco liderliğindeki Barcelona, 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer dönemi için şimdiden planlamaya başladı. 

Katalan kulübü, mali fair play kuralları çerçevesinde kullanabileceği yaklaşık 60 milyon euroya sahip. Bu, bir transferi tamamlamaya yetecek bir marj; ancak bu para gelecek sezonun maaş limitine de ayrılabilir. Söz konusu limit, Lluís Companys Stadı'na dönüş nedeniyle büyük ölçüde etkilenecek.

La Liga birliğindeki kaynaklara dayanarak Sport gazetesi'nin aktardığına göre Barcelona, kış transfer dönemi başlamadan önce talepte bulunması şartıyla, mali fair play kapsamında kullanabileceği tutarı gelecek sezonun maaş limitini artırmak için aktarabilir. 

Kulübün mali fair play kapsamından aktarmak isteyeceği paranın yalnızca yüzde 75'i maaş limitine dahil edilecek; yani kulüp tutarın tamamını aktarmaya karar verirse bu yaklaşık 45 milyon euro olacak.

2027-2028 sezonundaki maaş limiti, bu yılki limitten daha düşük olacak. Çünkü Barcelona, Spotify Camp Nou'daki çatı montaj çalışmaları nedeniyle sezonun ilk bölümünü, yaklaşık 4 ay boyunca, Lluís Companys Stadı'nda geçirecek. 

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Gelirler azalacak; dolayısıyla mali fair play bütçesinin maaş limitine aktarılması, kayıpları telafi etmenin ve böylece 1:1 kuralının dışına çıkmamanın iyi bir yolu olacak.

Sport, kararın artık gerçek bir ikilemle karşı karşıya olan Barcelona'nın masasında olduğunu belirtti: Ocak ayında takımın gücünü artıracak bir transfer mi yapacak, yoksa mali fair play kapsamında kullanabileceği ve yaklaşık 60 milyon euroya ulaşan tutarı gelecek sezonun maaş limitine mi aktaracak? Bu ikinci yolla Montjuïc'te oynamaktan kaynaklanan kayıpları azaltmış ve 1:1 kuralını aşmaktan kaçınmış olacak.

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